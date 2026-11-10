Erst im September war es zu einem skandalösen Vorfall gekommen, als der kurz zuvor verstorbene serbische Kriegsverbrecher und Massenmörder Ratko Mladić mit Sprechchören und Transparenten gehuldigt wurde. Die Ermahnung des Verbandes, dass politische Botschaften, Pyrotechnik und Gewalt im Stadion nichts zu suchen hätten, geht ins Leere.



Als der mutmaßliche Mafia-Boss Veljko Belivuk - auch ein gewichtiger Akteur des internationalen Drogenhandels - im Februar 2021 in Belgrad verhaftet wurde, war er zugleich Anführer der Principi, der Ultras von Partizan Belgrad. In den Katakomben des Partizan-Stadions stellte die Polizei damals Schusswaffen und Drogen sicher. In Serbien, aber auch anderen Balkanländern sind radikale Fan-Gruppen seit Jahrzehnten von Kriminellen und Polizeispitzeln unterwandert.