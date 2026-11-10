Belgrad - Unzählige bengalische Feuer auf den Rängen, dazu eine hitzige, fanatische Atmosphäre - das Marakana von Belgrad ist jedem Fußball-Fan als Hexenkessel und Ort großer Fußball-Schlachten bekannt. Die älteren Bayern-Fans werden sich noch mit Schaudern erinnern, als sich 1991 im Europapokal-Halbfinale bei Roter Stern Belgrad kurz vor Schluss der Kerzenschlag von Klaus Augenthaler ins Tor von Raimond Aumann unter ohrenbetäubendem Jubel senkte. In jenem Stadion, wo Uli Hoeneß 1976 beim EM-Finale im Elfmeterschießen gegen die Tschechoslowakei den Ball in den Nachthimmel jagte.