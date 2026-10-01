München - Der langjährige Fußball-Nationalspieler İlkay Gündoğan hat mit einer Anekdote über den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp besondere Eigenschaften von diesem hervorgehoben. "Jürgen hat mir mal einen Einlauf verpasst. Ich war aus seiner Sicht zu spät beim Trainingsgelände, um zum Physio zu gehen. Da kam er ins Zimmer gestürmt, schrie mich an, knallte die Tür. Das war der Sache nicht ganz angemessen. Eine halbe Stunde später nahm er mich in den Arm und erklärte mir, warum er so streng war. Dann hat er sich entschuldigt", erinnerte der 35-Jährige in einem Interview der "Zeit" an die gemeinsame Zeit bei Borussia Dortmund.