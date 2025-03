Fußball-Nationalmannschaft Goretzkas Comeback-Märchen: Nicht mehr einsam am Wasser

"Man traut sich hin und wieder mal, vor dem Spiel so ein Szenario auszumalen. Das habe ich tatsächlich diesmal auch gemacht", erzählte der Mittelfeldspieler des FC Bayern in der ARD: "Das ist, das muss ich zugeben, eine ganz runde Geschichte", fügte Goretzka nach seinem 58. Länderspiel an. Mit nun 15 Toren ist er nebenbei auch noch der deutsche Top-Torschütze im aktuellen Kader.