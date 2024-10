Fußball-Nationalmannschaft: Fußball-Nationalteam kehrt auf den DFB-Campus zurück

München - Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Fußball-Nationalmannschaft auf die letzten Länderspiele des Jahres nicht wieder im lieb gewonnenen Adidas-Quartier in Herzogenaurach, sondern auf dem DFB-Campus in Frankfurt vorbereiten. Der Kader für die beiden abschließenden Nations-League-Gruppenspiele gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November in Freiburg sowie drei Tage darauf in Budapest gegen Ungarn wird am Montag, 11. November, in Frankfurt zusammenkommen, wie der Verband am Freitag mitteilte.