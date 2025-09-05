Fußball-Nationalmannschaft Frust und Alarm: Nagelsmann muss sofort WM-Antworten finden

Nagelsmann braucht Bedenkzeit

Ein "paar Stunden" Bedenkzeit erbat sich Nagelsmann. Mit dem ehemaligen DFB-Teamchef Völler wolle er sich auch beraten, was nun zu tun sei, nach diesem fußballerischen Offenbarungseid. Der DFB-Sportdirektor hatte da längst ausgesprochen, was die Fans im Stadion und an den TV-Geräten auch gesehen hatten. So ist die DFB-Elf nicht nur kein WM-Favorit. So ist sogar die Teilnahme am Mammut-Turnier 2026 in Amerika in Gefahr. "Wenn uns die paar Prozent fehlen, wird es ein bitteres Erwachen geben", mahnte Völler in der ARD.