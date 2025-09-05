Fußball-Nationalmannschaft Frust und Alarm: Nagelsmann muss sofort WM-Antworten finden

Bratislava - Alarm-Ansage von Joshua Kimmich, Frust und Trotz bei Julian Nagelsmann - und Rudi Völler sorgt sich wie viele Fans bereits um das sicher geglaubte WM-Ticket. Nach der 0:2-Blamage von Bratislava muss die Fußball-Nationalmannschaft schnell aus ihrer Schockstarre finden. Noch bevor der Teambus kurz vor Mitternacht die kleine Seitenstraße am slowakischen Nationalstadion verließ, versprach der Bundestrainer eine Reaktion beim nächsten Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Nordirland.