Kroos fehlte in der Allianz Arena, weil er parallel Termine mit seiner Nachwuchs-Akademie in Madrid wahrnahm. Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte das "schade, aber das ändert an seinem Status als einer der größten deutschen Spieler nichts". Kroos sei "Gott sei Dank" für das EM-Heimturnier noch einmal in die Nationalmannschaft zurückgekommen.