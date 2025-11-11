Fußball-Nationalmannschaft Ewiges Sané-Puzzle als WM-Reizpunkt für Nagelsmann

Bei der Demission im August hatte der Bundestrainer von Sané deutlich eine Leistungssteigerung bei Galatasaray Istanbul gefordert, dass er den Abschied vom FC Bayern nicht nachvollziehen konnte, gab er dabei klar zu verstehen.

Mangelnde Alternativen

Dieser Formnachweis sei zwar nach drei Liga-Toren "noch nicht zu 100 Prozent" vollbracht, aber derzeit fehlen Nagelsmann die Alternativen an schnellen Außenbahnspielern. "Aber er hat da schon auch noch Schritte zu gehen, dass es noch besser wird, hier und auch im Verein", sagte Nagelsmann.

Sané hatte sich nach der verordneten Auszeit immer diplomatisch geäußert. Die offene und gute Kommunikation mit Nagelsmann gelobt, mit dem er auch schon in der gemeinsamen Bayern-Zeit seine Erfahrungen machte. Natürlich versichert er, dass die WM das Ziel bleibe. Es ist die vielleicht letzte Chance, bei einem großen Turnier zu glänzen.

Für die WM 2018 wurde er von Löw überraschend nicht berücksichtigt, 2022 war er in Katar angeschlagen. Bei der EM 2016 war er noch Rookie, 2021 hinterließ er keinen bleibenden Eindruck und 2024 konnte er Nagelsmanns Vertrauen im Viertelfinale gegen Spanien überhaupt nicht rechtfertigen, wurde zur Halbzeit gegen Florian Wirtz ausgewechselt.

Kein Schrei nach Liebe

Sich anzubiedern, der öffentlichen Meinung zu folgen, war noch nie Sanés Ding. "Ich bin keiner, der sagt: Schenkt mir ein bisschen mehr Liebe", sagte er dem "Kicker". So wirkt das Kapitel Sané und Nationalmannschaft wie ein dauerhafter Versuch, zwei Puzzleteile endlich einmal zusammenzufügen.

Keiner im jetzigen Kader ist so lange dabei wie Sané, der im von der Pariser Terrornacht überschatteten Test gegen Frankreich vor zehn Jahren debütierte. 70 Länderspiele hat er seither bestritten. Nur Joshua Kimmich (105) hat im aktuellen Aufgebot mehr DFB-Einsätze.

Der Ruf, sein außerordentliches Potenzial nicht abzurufen, prägt praktisch seine ganze Karriere. Schlampiges Genie, ewiger Lausbub. Ein wandelnder Provokateur mit guter Laune. Das sind die Etiketten, die dem bei den Kollegen hochgeschätzten Profi anhaften. In der Arbeiterstadt Wolfsburg muss er jetzt Gegenbeweise erbringen und Nagelsmann überzeugen.