Löw reagierte 2018 knallhart

Bei der EM 2016 galt noch Fußball-Welpenschutz. Der damals 20-jährige Sané war ein Versprechen für die Zukunft. Zwei Jahre später folgte schon ein Hinweis: Der damalige Bundestrainer Joachim Löw strich ihn im Trainingslager in Südtirol überraschend aus dem WM-Kader. Keine Verwendung für das Talent. Vier Jahre später in Katar verhinderte eine Verletzung gute Momente. Zehn EM-Einsätze 2021 und 2024 blieben ohne Aha-Effekt.

Nagelsmanns Geduld wurde ziemlich strapaziert. Im EM-Test 2023 gegen Österreich gab es eine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit, das passte zu dem öffentlich aufgedrückten Flegel-Stempel. Sanés Kritiker sahen sich bestätigt, als Nagelsmann im November zum öffentlichen Klartext anhob. "Er hat nicht mehr unzählig viele Chancen, sich hier zu beweisen", sagte der Bundestrainer. Gegen Curaçao hat er eine weitere nicht genutzt.