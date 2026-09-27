Und Griechenlands Torwart geriet noch mehr den Fokus: Einen Freistoß von Kimmich lenkte er noch zur Ecke (53.). Jetzt entstand eine Druckphase. Aus Standards entstand zu wenig. Nach 65 Minuten reagierte Klopp. Er brachte die nach den Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz vorzeitig aus Kader zwei aktivierten Florian Wirtz und Jonathan Burkardt.

Doch zunächst gab es einen Schreckmoment. Kimmich leistete sich einen schlimmen Ballverlust in der eigenen Hälfte, aber Fotis Ioannidis nahm die Einladung zum 0:1 nicht ein, sondern schoss links am DFB-Tor vorbei (67.).

Das Spiel wurde immer wilder, die Ordnung ging völlig verloren. Die deutschen Spieler fanden keine gemeinsamen Lösungen. Und die Griechen nutzten das aus. Das 0:1 bahnte sich mehrfach an, bis es durch Kourbelis fiel.