Houston - Nach der frühzeitigen Auswechslung von Mittelfeldspieler Jamal Musiala beim gelungenen deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao (7:1) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann schnell Entwarnung gegeben. "Ich habe ihn nicht ausgewechselt wegen einer Verletzung", sagte der 38-Jährige in der ARD. Es sei "nix Schlimmes", ergänzte Nagelsmann, obwohl sich Musiala während der Begegnung dehnte und auch an sein Bein fasste. "Das ist relativ normal bei ihm, dass er muskulär mal was spürt."