Fußball-Nationalmannschaft Zauber-Duo +1: Nagelsmanns Offensivtrumpf

Musiala gab zu seinem Treffer per perfekt gesetztem Kopfball lächelnd in der ARD zu Protokoll, er sei "echt stolz", weil er nicht einfach nur richtig gestanden, sondern auch die richtige Technik parat gehabt habe. "Bei ihm können sich viele junge Spieler, die Profi werden wollen, was abschneiden", lobte Nagelsmann den Bayern-Profi. "Er hat nicht das Statusdenken, dass er der Superstar ist und nichts mehr lernt, er ist extrem offen und am Ende belohnt er sich selbst."