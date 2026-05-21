Für den Weltmeister von 2014 wird Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim seinen Posten wieder räumen müssen. Neuer hatte zuvor immer wieder erklärt, dass sein Rücktritt unumstößlich sei und Nagelsmann auf Baumann gesetzt. "Ich hätte es auch sehr gut verstehen können, wäre Baumann nun aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten", schrieb Effenberg. Der Hoffenheimer will aber auch als Nummer zwei mit zum Turnier fahren.