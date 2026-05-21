Berlin - Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg sieht in der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor ein großes Risiko. "Denn die Fitness und Gesundheit des mittlerweile 40-jährigen Neuer ist stets ein Thema", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal "t-online". "Nicht ohne Grund stand er nur in 37 von 54 Saisonspielen auf dem Platz." Erst im letzten Saisonspiel des FC Bayern war Neuer wegen Waden-Beschwerden ausgewechselt worden.