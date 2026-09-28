Augsburg - Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg sieht trotz der Euphorie um den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor einer harten Zukunft. "Allen, die etwas anderes erhofft hatten, muss ich nun leider sagen: Willkommen in der Realität. Und diese Realität kann jetzt endgültig niemand mehr verleugnen oder schönreden: Deutschland ist keine Spitzennation mehr, sondern nur noch Mitläufer im Weltfußball", schrieb Effenberg in einer Kolumne für "t-online.de".