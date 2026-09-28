So wie das deutsche Team am Sonntagabend beim 0:1 gegen Griechenland in der Nations League gespielt habe, habe es auch nicht mehr verdient, als "nur noch als Mittelmaß wahrgenommen zu werden". Auch Klopp (59) nahm Effenberg in seiner Kritik nicht aus. Dass die Griechen tief stehen würden, sei keine Überraschung gewesen. "Sowohl die deutsche Mannschaft als auch Klopp und sein Trainerteam müssen sich vorwerfen lassen, dass sie nun gegen diese altbekannte Spielweise kein Rezept hatten, keine Lösung gefunden haben."