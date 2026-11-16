Fußball-Nationalmannschaft Drei Streifen als Staatsaffäre und neue DFB-Zeiten mit Nike

Und auch der Homeground, ein luxuriöses Feriendorf für Spitzensportler, das seit 2021 von der Nationalmannschaft regelmäßig genutzt wurde, leidet nicht unter dem Weggang. Die Einrichtung wird von vielen Teams, darunter Neuseelands Rugby-Auswahl, Wintersportlern und Leichtathleten genutzt. 2027 ist nach Unternehmensangaben bereits ausgebucht.

Die Franken rüsten im Nationalmannschaftsbereich 25 Länder mit Trikots aus, darunter große Fußball-Nationen wie Italien, Argentinien und Mexiko. Noch wichtiger sind für Adidas die Verträge mit Vereinen wie Real Madrid, FC Liverpool oder FC Arsenal. Hinzu kommen - angeführt von Bayern München - sechs Vereine der Fußball-Bundesliga sowie Einzelverträge mit einigen der besten Spieler der Welt: Lionel Messi, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé sind drei Beispiele.

Nike-Rekorddeal trotz Sparkurs

Während Adidas zuletzt wirtschaftliche Rekorde vermeldete, steckt der neue DFB-Partner Nike in der Krise. Sinkende Umsätze und Gewinne, Rückgänge bei den Verkäufen in wichtigen Märkten wie China, eine Aktie im Sinkflug - der Branchenführer muss einen harten Sparkurs fahren. Hunderte Stellen sollen wegfallen.

Wegen schlechter Geschäftszahlen musste Nike-Chef John Donahoe, der den Rekordvertrag mit dem DFB abschloss, schon im Herbst 2024 seinen Posten räumen. Der bis Ende 2034 laufende 800-Millionen-Euro-Deal mit dem DFB passt für Nike kaum mehr in die Zeit. Andere Partner-Teams wie Brasilien, England, Frankreich und Portugal dürften bei Vertragsgesprächen künftig ähnliche Summen aufrufen.

Erstes Trikot wohl im Retro-Design

Der neue Look der DFB-Teams ist noch streng geheim. Bei der WM im Sommer sorgte eine Guerilla-Aktion für Wirbel, als ein Boot auf dem New Yorker Hudson-Fluss mit einem Banner von Jamal Musiala schipperte. Der Bayern-Star trug darauf ein stark verpixeltes Trikot mit dem berühmten Nike-Swoosh. Zuletzt diskutierten Fans im Internet geleakte Bilder eines angeblichen Trikots in sehr klassischem DFB-Design: weiß, schwarzer Kragen, silbernes Logo.