Seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln zum FC Bayern Anfang 2025 kann Urbig vom Besten überhaupt lernen: Manuel Neuer. Sogar ter Stegen bezeichnet das als ideal an für seinen jungen Konkurrenten. "Besser lernen als neben Manu ist sehr schwierig. Dementsprechend ist er in einer tollen Situation. Er hat noch nicht den maximalen Druck, kann sich aber gut entwickeln."

Urbig über Lehrmeister Neuer: Manu ist eine Ikone

Der 40-jährige Neuer und der 17 Jahre jüngere Urbig bilden in München ein ideales Team. Neuer akzeptiert es in seiner wohl letzten Saison klaglos, immer wieder Spiele an Urbig abzutreten. Der wiederum verblüfft damit, dass er auch ohne ständigen Spielrhythmus top performt, wenn er ran darf. Urbig schwärmt von seinem Lehrmeister. "Manu ist natürlich eine Ikone. Man schaut zu ihm auf. Aber was ich schnell gemerkt habe: Er schaut nicht von oben herab. Manu begegnet einem immer auf Augenhöhe. Wir hatten schnell einen guten Draht."

Als "befreundete Konkurrenten" beschreibt Urbig ihr Verhältnis. Dabei fällt auf, dass der Jüngere Verhaltensmuster des Älteren auf dem Platz und auch daneben kopiert. Urbig wirkt bisweilen wie ein Neuer-Clon. Bei der WM in Amerika tauchten sie auch neben dem Platz meistens als Doppel auf.

"Als ich gesehen habe, mit welcher Detailversessenheit ein Manuel Neuer immer noch an sich arbeitet, da wusste ich gleich, was hier der Maßstab ist", erzählte Urbig einmal im Vereinsmagazin. Kompany wiederum hat Urbig als "Kampfschwein" bezeichnet. Gemeint war dessen Ehrgeiz.

Urbig bestätigt das. Und zwar mit einem Satz, der auch von Neuer stammen könnte. "Ich hasse es, Gegentore zu bekommen. Und ich hasse es, zu verlieren. Auch im Training will ich jeden Ball halten, jeden Schuss blocken, jede Spielform gewinnen."

Das erste Länderspiel, noch dazu in München und auch noch während des Oktoberfestes, besser geht's kaum. Es soll der nächste Karriere-Schritt für Urbig werden, der Neuer nicht nur beim FC Bayern, sondern auch in der Nationalelf als Nummer eins beerben will. "Es ist sicher ein Ansporn für mich, dauerhaft ein Thema zu werden", sagte Urbig zu seinen DFB-Ambitionen.