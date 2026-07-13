Bei Red Bull ist Mintzlaff für sämtliche sportliche Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. Und das sind viele: zwei Formel-1-Teams, weitere Fußball-Clubs in den USA, Japan oder auch Brasilien. Zwei Eishockey-Vereine. Dazu ein Radsport-Team, das gerade mit dem Deutschen Florian Lipowitz bei der Tour de France auf Erfolge hofft. Und eine Vielzahl an Top-Athletinnen und Top-Athleten wie den deutschen Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer oder US-Skisuperstar Lindsey Vonn.

Ein "knallharter Charakter"?

Mintzlaff gilt als zielorientiert. Ein Macher, der handelt. Zaudern und Zögern, das ist nicht sein Ding. In der Formel 1 veranlasste er im vergangenen Jahr nach einem Machtkampf die Trennung von Teamchef Christian Horner, der seit dem Einstieg des Teams zur Saison 2005 dabei war.

"Als knallharter Charakter bezeichnet zu werden ist nicht immer eine Auszeichnung", schrieb mal der österreichische "Standard" über Mintzlaff. "Wer aber als Verhandlungspartner Dietrich Mateschitz beeindrucken konnte, druckst sicher nicht herum." Mintzlaff hatte Mateschitz beim ersten Gespräch 2012 nachhaltig beeindruckt.

Neuendorf und Watzke werden sich auf entsprechende Verhandlungen einstellen müssen, freilich mit dem erwartbaren Ausgang zur Rettung des deutschen Fußballs. Nach dem WM-Scheitern 2022 gehörte Mintzlaff auch schon der DFB-Taskforce an, die nach dem Debakel von Katar noch unter Hansi Flick als Nationaltrainer mit einschneidenden Reformen wieder für eine blühende Fußball-Zukunft sorgen sollte.

Nicht mal ein Jahr nach der Gründung trat Mintzlaff zusammen mit dem langjährigen Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge aus dem Gremium aus. Mintzlaff pflegt seit seiner Zeit bei RB Leipzig eine sehr gute Beziehung mit dem deutschen Rekordmeister. Grund für Mintzlaffs und Rummenigges Schritt war seinerzeit die Berufung von Andreas Rettig zum Geschäftsführer Sport beim DFB. Rettig war auch ein Kritiker des Red-Bull-Konstruktes im Fußball. Er wird den DFB nach Auslaufen seines Vertrages zum Jahresende verlassen - auch das ist förderlich für die anstehenden Gespräche über Klopp.