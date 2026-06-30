Oktober/November 2025: Nur die Resultate zählen. Mit fünf Siegen wird das Amerika-Ticket als Gruppensieger gelöst. Überzeugend ist nur das 6:0 zum Abschluss gegen die Slowakei.

Frühjahr 2026: Bis zum WM-Start wird die Erfolgsserie auf neun Siege ausgebaut. Doch die Stimmung bleibt von Zweifeln behaftet. Die Titelansage vom vorletzten Sommer ist längst einkassiert. Das große Thema ist die Rückkehr von Rekordtorwart Neuer und die Degradierung von Oliver Baumann.

Juni 2026: Der Start gelingt. 7:1. Doch der Gegner ist nur Curaçao. Das 2:1 gegen die Elfenbeinküste rettet Top-Joker Deniz Undav. Als Gruppensieger folgt ein ernüchterndes 1:2 gegen Ecuador mit vielen Fragen. Physis, Einstellung, Aufstellung, alles wird debattiert.

29. Juni 2026: Und dann folgt der finale Nackenschlag. Nicht gegen Frankreich oder Argentinien. Sondern gegen Paraguay. Im Elfmeterschießen. In Foxborough, wenige hundert Meter vom Ort des ersten Trainings als Bundestrainer entfernt, kassiert Nagelsmann die bitterste Niederlage seiner Amtszeit. Ist es auch die letzte?