Fußball-Nationalmannschaft: Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Ebnoutalib: Der Frankfurter war im Sturmzentrum vom Spiel abgeschnitten. Zwischen den griechischen Abwehrhünen fand er keinen Raum.

Schade: Das Tempo ist enorm, der Einsatz vorbildlich. Aber der Ertrag stimmt noch nicht. Seine Aktionen enden im Nichts. Schade.

Burkardt: Bildete in der Schlussphase mit Ebnoutalib eine Eintracht-Doppelspitze. Torgefahr zeigte er nicht.

Wirtz: Nach einer Trainingseinheit als 25-Minuten-Joker aufgeboten. Ein Schuss ging weit drüber. Seinen Zauber muss er in den nächsten Spielen zeigen.

Gnabry: Der Münchner füllt sein Minuten-Konto als Joker in der Schlussphase weiter auf. Die Niederlage konnte auch er nicht mehr abwenden.

Stach: Der Leeds-Profi bekam von Klopp wieder einen Kurzeinsatz. Die Konkurrenz auf seiner Position im Mittelfeld ist aber sehr groß.

Behrens: Debüt vor Heimpublikum. Der Augsburger durfte als fünfter Klopp-Neuling für ein paar Minuten aus Außenverteidiger vorspielen.