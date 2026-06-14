Fußball-Nationalmannschaft: Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Wirtz: Sein Tempo und seine Technik überforderten die Gegner. Feiner Doppelpass mit Nmecha. Für einen eigenen Treffer fehlte die Konsequenz.

Havertz: Suchte die richtige Positionierung im Angriff und traf dann doppelt. Wie bei der Heim-EM ein cooler Elfmeterschütze und mit dem Schlusspunkt.

Undav: Eine knappe halbe Joker-Stunde reichte. Der Stuttgarter ist "on fire". Hackenvorlage für Brown und dann schlug er selbst noch zu.

Raum: Im Duell mit Brown als Linksverteidiger im Moment hintendran. Aber nach seiner Einwechslung schnell im Spielfluss.

Goretzka: Ersetzte in der zweiten Halbzeit den starken Nmecha. Wird auf seine WM-Momente geduldig warten müssen.

Rüdiger: Kam für Tah in der zweiten Halbzeit. Im Laufduell gleich konsequent. Der Real-Star kann in der Defensive noch wichtig werden.

Anton: In der Schlussphase für Kimmich eingewechselt. Wird seine WM-Rolle als Backup verlässlich erfüllen.