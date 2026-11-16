Havertz: Wo ist seine Power aus der Premier League? Der Arsenal-Stürmer muss weiter auf sein erstes Klopp-Tor warten. Bei Kopfbällen zu lasch.

Scherhant: Erst im Pfostenpech, dann im Torglück. Der Berliner Junge krönte ein tolles Heimspiel mit seinem ersten Länderspieltreffer. Ein Klopp-Gewinner.

Mittelstädt: Noch ein gebürtiger Berliner im einstigen Heimstadion. Kam für Brown als das Spiel auf Hochtouren lief. Machte auf der Außenbahn gut mit.

Ebnoutalib: Der Frankfurter durfte in der herrlichen Schlussphase noch mitwirbeln. Wollte gleich losballern. Lief sich aber zu schnell fest.

Jeltsch: Der nächste Klopp-Debütant durfte eine gute Viertelstunde vorspielen - als Treu-Ersatz hinten rechts. Schaltete sich aber auch offensiv ein.

Bischof: Als die Fans schon "Oh wie ist das schön" sangen, konnte der Münchner noch mit Fußball-Laune ein bisschen mitwirbeln.

Karl: Zehn Joker-Minuten bekam der Bayern-Teenager von Klopp. Für mehr Einsatzzeit muss er sich in München empfehlen.