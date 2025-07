Berlin - Torwart-Legende Sepp Maier hat sich nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die DFB-Elf ausgesprochen. Es wäre "die beste Lösung, wenn man Neuer jetzt von seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft überzeugen könnte", sagte der 81-Jährige dem Nachrichtenportal "t-online". Dem Bundestrainer Julian Nagelsmann empfahl er, mit dem Bayern-Torhüter darüber zu sprechen, ob dieser "in dieser Situation" wieder helfen würde.