Fußball-Nationalmannschaft: DFB-Torwartkandidaten: Nübel spielt in Bosnien

Baumann (34) wird aller Voraussicht nach dafür am kommenden Montag in München gegen die Niederlande sein erstes Länderspiel bestreiten. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte dem Profi der TSG Hoffenheim das Debüt in Aussicht gestellt: "Olli hat es auch mal verdient, ein Länderspiel zu kriegen. Das wird auch so sein", hatte Nagelsmann gesagt. Als dritter Torwart steht Janis Blaswich (33) von Red Bull Salzburg im Kader.