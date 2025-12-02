Nach dem Spiel gegen das US-Team wird die DFB-Elf am 7. Juni in ihr WM-Quartier umziehen, das nach der Auslosung bestimmt werden soll. Die Entscheidung ist abhängig von den Spielorten in der Vorrunde, die von der FIFA am Samstag, einen Tag nach der Auslosung, endgültig festgelegt werden. Die WM wird erstmals mit 48 Teams stattfinden, 104 Spiele finden bis zum Finale am 19. Juli statt.