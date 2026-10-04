Fußball-Nationalmannschaft DFB-Team knackt das Griechen-Bollwerk wieder nicht

Die Griechen, die im vierten Spiel innerhalb von zehn Tagen personell rotierten und unter anderem ohne den Dortmunder Konstantinos Karetsas begannen, verteidigten wieder tief und lauerten auf Konter. Beim 1:0 in Augsburg war die Taktik aufgegangen.

Klopp tigerte in seiner Coaching Zone umher und sah, wie sich seine unerfahrene Mannschaft abmühte, Löcher in den griechischen Abwehrblock zu fräsen. Eine Freistoßvariante mit einem wuchtigen Schuss von David Raum führte nicht zum Torerfolg (25.). Torwart Kostas Tzolakis riss die Fäuste hoch.

Burkardts Premieren-Tor kassiert der VAR

Sieben Minuten später jubelten Klopp und seine Spieler dann doch - aber nur kurz. Der klasse heraus gespielte erste Länderspieltreffer von Burkardt wurde nach Videobeweis einkassiert, weil Bischof im Mittelfeld vor seinem Pass auf den nicht nur in dieser Szene positiv auffallenden Linksaußen Derry Sherhant der Ball an die Hand gesprungen war.

Auch ein Volley-Abschluss von Wirtz trudelte in der Nachspielzeit am Tor vorbei. 13:1 Torschüsse für Deutschland hieß es zur Pause - das Ergebnis hieß aber 0:0.

Die Griechen kehrten mit BVB-Jungstar Kartetsas aus der Kabine zurück. Die Situation war unverändert. Ein Tor musste her. Wirtz blieb der Hauptinitiator. Aber es fehlte die Klarheit und auch die Coolness beim Abschluss wie beim Freiburger Scherhant (65.). Klopp brachte Nick Woltemade und Said El Mala als neue Offensiv-Optionen - die erhoffte Wirkung trat aber nicht ein.

Es drohte zudem stets der griechische Gegenschlag und Lucky Punch wie im Hinspiel. Urbig strahlte im Tor Sicherheit aus. Wird der 23-Jährige schnell zum Nummer-1-Kandidaten? Die Angst vorm Déjà-vu war beim DFB-Team jedenfalls spürbar. Die Angriffsaktionen der Gastgeber wirkten zielstrebiger, die Abwehr um den Dortmunder Waldemar Anton und Malick Thiaw von Newcastle United war intensiv gefordert. Im Vorwärtsgang verpuffte der deutsche Ballbesitz ohne zwingende Chancen. Philipp Treu schoss aus kurzer Distanz drüber (87.).