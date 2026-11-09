Gehört die DFB-Elf zu den beiden besseren der vier Gruppendritten der A-Liga, wäre der Wettbewerb beendet. Die EM-Qualifikation würde bereits im März in einer Fünfergruppe beginnen.

Ist Deutschland einer der beiden schlechteren Gruppendritten, stünden im März aber Abstiegsplayoffs gegen einen Tabellenzweiten der B-Liga an. Bislang war Deutschland in dem UEFA-Wettbewerb noch nie zweitklassig. Mit der EM-Qualifikation ginge es frühestens im Juni los.

So wird Deutschland Gruppenletzter und das wären die Folgen:

Platz vier ist noch unwahrscheinlicher als Platz eins. Die DFB-Elf müsste in Serbien verlieren, dürfte je nach der Höhe der Niederlage dann gegen Oranje maximal einen Punkt holen und Serbien müsste auch Griechenland schlagen.

Die Folgen wären für Klopp allerdings nicht nur ein krasser sportlicher Makel. Als einer der beiden besseren Gruppenvierten ginge es in der Relegation um den Klassenerhalt weiter - wie als schlechterer Gruppendritter, mit einem Start in die EM-Qualifikation nicht vor Juni.

Sind zwei andere Gruppenvierte besser, wäre der historische Abstieg in die B-Liga sogar schon besiegelt. Dann müsste man im März in die EM-Ausscheidungsrunde starten und dort verlorenen Kredit bei den Fans zurückgewinnen.