Ein Hindernis war anfangs Klopps Anstellung als Head of Global Soccer bis 2029 bei Red Bull. Auch hier konnte die DFB-Spitze bei einem Treffen mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff in München jedoch eine kreative Lösung finden. Klopp war nach seinem Abschied vom FC Liverpool im Sommer 2024 seit Anfang 2025 für den Getränke-Konzern aus Österreich tätig.

Neuendorf bedankte sich ausdrücklich bei Red Bull für die Freigabe Klopps und bestätigte eine Zahlung von einer Million Euro an die Stiftung des Getränkeunternehmens. Zudem wird es in Leipzig drei Länderspiele bis 2030 geben.

Große Erfolge als Vereinscoach

Der Job des Nationaltrainers ist neu für Klopp. Aber der gebürtige Stuttgarter war über viele Jahre einer der besten Vereinstrainer in Europa. Klopp führte den FSV Mainz 05 in die Bundesliga (2004). Mit Borussia Dortmund wurde er zweimal deutscher Meister (2011, 2012) und einmal DFB-Pokalsieger (2012). Er kratzte in seinen BVB-Jahren zeitweise an der nationalen Vormachtstellung des FC Bayern München.

2015 wechselte er nach England und übernahm den FC Liverpool. Auch die Reds leitete er als Chefcoach zum Meistertitel (2020) und Pokalsieg (2022). Der größte Triumph gelang ihm 2019 mit dem Gewinn der Champions League, dem sportlich bedeutendsten Titel im Club-Fußball.

Nach neun Jahren in der Premier-League-Mühle ging Klopp die Energie aus, wie er bei seinem Abschied vom FC Liverpool erklärte. Das Energie-Thema hatte er aber gleich bei der Bekundung seines Interesses am DFB-Job abgeräumt. "Ich bin mehr als aufgetankt, ich bin bereit", sagte Klopp. Jetzt kann er loslegen.