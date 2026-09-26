Fußball-Nationalmannschaft DFB-Elf ungeschlagen gegen Griechenland - Kimmich rückt vor

Griechenland: Die griechische Auswahl hat ihr Auftaktspiel in Belgrad gegen Serbien durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen. Das Team um den Neu-Dortmunder Konstantinos Karetsas tritt damit als Tabellenführer der Gruppe 2 in der ausverkauften Augsburger Arena an. Das DFB-Team hat gegen den aktuellen Weltranglisten-44. noch nie verloren. In der Bilanz stehen sechs Siege und vier Unentschieden. Die letzte Begegnung gewann die deutsche Elf im Juni 2024 kurz vor der Heim-EM in Mönchengladbach nach Toren von Kai Havertz und Pascal Groß mit 2:1.