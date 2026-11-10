Fußball-Nationalmannschaft Füllkrug als Klopp-Botschafter mit Bock aufs Comeback

"Mein Alter ist ein Fakt. Ich fand das aber auch sehr interessant, was Miro dazu gesagt hat. Weil Miro als mein Vorbild, als ich ein Kind war, ihn ja auch noch sehen durfte, als er 36, 37, 38 war und er dann trotzdem noch die WM gewonnen hat", sagte Füllkrug.

Die ganze Altersdebatte: Kokolores und mit Klopp in Gesprächen längst abgeräumt. Überhaupt waren diese Gespräche speziell. Der besondere Spirit Klopps sei spürbar. Füllkrug verwies auf die Leistungskurve von Florian Wirtz zwischen den Länderspielen beim FC Liverpool.

"Ich habe eine Statistik von Flo Wirtz gelesen, vor der Nominierung für den großen Kader und vor dem ersten Mal Zusammenarbeiten mit Jürgen Klopp - und danach. Und man hat das Gefühl, dass ihm da schon irgendjemand unter die Arme gegriffen hat und ein Ohr geliefert hat", schwärmte Füllkrug.

Dass er 2030 vermutlich eher nicht Weltmeister wird, ist Füllkrug klar. Nicht einmal die EM zwei Jahre davor ist in seinem Erwartungshorizont. Für Stürmer-Stammkraft Kai Havertz hat er nur Lob parat - auch für dessen jüngste Marke als deutscher Rekordtorschütze in der Premier League, in der er selbst schwer zurechtkam.

"Meine Rolle, dazu kann ich euch noch nichts sagen. Das wird sich, glaube ich, zeigen in den Spielen. Aber da bin ich auch ganz entspannt. Da schauen wir einfach mal, was kommt", sagte Füllkrug. Immerhin: Mit einer Quote von 14 Toren in 24 Länderspielen hat er den besten Trefferschnitt (0,58 pro Spiel) im aktuellen Kader. Die meisten Tore erzielte er auch im Nationaltrikot als Joker.

Keine Sorgen um deutsche Stürmerzukunft

Die deutsche Stürmerzunft und Stürmerzukunft sieht er entspannt. Füllkrug weiß, dass in Nicolo Tresoldi (22) trotz italienischer Abwerbeversuche oder Paris Brunner (20) zwei Typen noch in der U 21 stürmen, die ihn alsbald verdrängen können, vermutlich verdrängen werden. Im aktuellen Kader steht in Younes Ebnoutalib (23) ein weiterer Nachwuchsmann mit Ambitionen.

"Wir sind auf der Position meiner Meinung nach gerade sehr talentiert aufgestellt. Und da wird es auf jeden Fall jemanden geben, der bei der EM in einer guten Verfassung sein und Tore schießen wird. Und das ist, glaube ich, für den Bundestrainer und für uns als Land am wichtigsten", sagte Füllkrug. Auch diese Worte aus Füllkrugs Mund dürften Klopp sehr gut gefallen haben.