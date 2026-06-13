New York - DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist zuversichtlich, dass die Prämien-Verhandlungen mit den deutschen Nationalspielern noch vor deren WM-Start abgeschlossen werden. "Weitgehend besteht da Einigkeit. Es ist auch kein Thema, das noch in das erste Spiel getragen wird", sagte der 64-Jährige bei einem Besuch des German House of Soccer in New York, einem Treffpunkt des Deutschen Fußball-Bunds für Fans in der Millionen-Metropole. "Ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich eine gute Lösung haben."