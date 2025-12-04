Nyon/Washington - DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnt vor der Auslosung für die Fußball-WM 2026 angesichts der holprigen Qualifikation des deutschen Nationalteams vor Übermut. "Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es einfache und schwierige Gruppen gibt", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben uns in Nordirland schwergetan, wir haben in der Slowakei verloren, das sollte uns Warnung genug sein, solche Mannschaften nicht zu unterschätzen."