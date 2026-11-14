Italien

"Gazzetta dello Sport": "Auch Deutschland lacht: Es setzt sich mit 3:1 gegen Serbien durch, in einer Partie, die von der zahlenmäßigen Unterlegenheit der Serben geprägt war, die nur noch zu neunt waren."

"La Repubblica": "Deutschland erzielt drei Tore in Serbien und schöpft neue Hoffnung."

Frankreich

"L'Équipe": "Die Serben, zu unorganisiert und ohne Durchschlagskraft, wurden von der deutschen Dominanz überrollt, und Gruda setzte dem Ganzen die Krone auf, indem er bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft mit einer brillanten Einzelleistung sein erstes Länderspieltor erzielte."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Deutschland feiert Pflichtsieg in Serbien."