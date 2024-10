Fußball-Nationalmannschaft: DFB-Auswahl: Führich fällt für Klassiker gegen Holland aus

Zenica - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Klassiker gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München auf den Stuttgarter Chris Führich verzichten. Beim 26-Jährigen, der beim 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Das sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei RTL. Angeschlagen ist auch Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic, der wegen Knieproblemen gegen Bosnien nicht zum Einsatz kam.