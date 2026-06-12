Brown, Pavlovic, Nmecha - Nagelsmann traut sich was

Der Frankfurter Nathaniel Brown (22) hat mit seinem Top-Speed David Raum links hinten verdrängt. Den WM-Debütanten Aleksandar Pavlovic (22) und Felix Nmecha (25), zusammen 19 Länderspiele, vertraut Nagelsmann den Maschinenraum im Mittelfeld an, in dem die Balance zwischen Defensive und Offensive hergestellt werden muss. Und offensiv ruhen die Hoffnungen neben einem gereiften Havertz auf einem "Wusiala"-Revival mit Wirtz und Musiala.

Für Curaçao sollte es locker reichen. Die Elfenbeinküste (Platz 33) und Ecuador (Platz 23) werden den Weltranglisten-Zehnten danach schon mehr fordern. Und reicht die Qualität dann auch für die großen Spiele in der K.o.-Phase? Schon im Achtelfinale könnte Frankreich oder Brasilien der Gegner heißen.

Schlotterbeck kann das nicht verunsichern. "Ich sehe in unserer Mannschaft sehr viele Spieler, die talentiert sind, die sich noch gar nicht den Kopf machen, wie groß eine WM ist. Dazu sehe ich viele Spieler, die an ihrem Peak (Höhepunkt) sind. Und ich sehe zwei, drei, vier Spieler, die ihre letzte WM spielen. Wir haben also eine Mischung, die brutal gut ist."

Völler steckt das erste Etappenziel ab

Schlotterbeck beschwört im fernen North Carolina sogar die Merkmale, die das DFB-Team einst zur weltweit gefürchteten Turniermannschaft machten. "Was wir lange nicht hatten: Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz. Wir haben Disziplin. Wir haben Leidenschaft. Wir haben Widerstandsfähigkeit."

Und mit diesen deutschen Tugenden, "die uns früher ausgezeichnet haben, sind wir richtig gut und brauchen uns vor niemandem zu verstecken", sagte der BVB-Profi. Völler beließ es vor Curaçao beim ersten Etappenziel: "Wir wollen die Gruppenphase überstehen und am liebsten Gruppenerster werden."