Fußball-Nationalmannschaft Deshalb ist das Portugal-Duell wichtig für die WM

Mit einem Sieg gegen Portugal in der regulären Spielzeit würde Deutschland (1716,98 Punkte) durch die gewonnenen 13,29 Punkte auf 1730,27 Punkte klettern und Italien in jedem Fall überholen. Die Squadra Azzurra (1718,31) kann in ihrem WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Freitag nämlich mit einem Sieg nur 7,49 Punkte holen und vorläufig auf 1725,80 Punkte kommen.