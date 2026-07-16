Fußball-Nationalmannschaft Der zähe Klopp-Deal und die erstaunliche Stille der Bayern

Klopp würde sicherlich rasch mit Bayern-Coach Vincent Kompany und DFB-Kapitän Joshua Kimmich in Kontakt treten, wenn er Bundestrainer ist. Bis zur Vertragsunterzeichnung beim DFB sind aber noch Schritte zu gehen.

In der Info-Veranstaltung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG skizzierten Verbandspräsident Bernd Neuendorf und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke am Mittwoch die bislang diskutierten Eckpunkte.

Letzte Hausaufgaben für DFB, Klopp und Red Bull

Ein paar Hausaufgaben sind noch zu erledigen, darunter die konkrete Ausgestaltung des DFB-Vertrages mit Klopp bis zur WM 2030. Wen bringt er mit zum Verband? Wie bringt er sich über die Nationalelf hinaus in die sportlichen Strukturen ein? Klopps private Werbepartner sind auch noch Thema in den weiteren Gesprächen des DFB mit dessen Berater Marc Kosicke.

Auch Klopps Vertrags-Exit bei Red Bull muss final geregelt werden. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff soll sich rund ums WM-Finale mit dem 2024 verpflichteten Head of Global Soccer in New York besprechen. Zwischen DFB und Red Bull geht es um "kreative Lösungen" für die Klopp-Freigabe. Der ambitionierte DFB-Zeitplan sieht vor, bis Ende nächster Woche den Klopp-Deal zu finalisieren.