Ouédraogo rückt nach in den Kader

Das Fußballgeschäft funktioniert so. Verletzungen gehören dazu. Und der stete Blick nach vorn. EM 2028. WM 2030. Bei der in Amerika aber nimmt nun - für viele überraschend - der 20 Jahre alte Leipziger Assan Ouédraogo Karls Platz im 26-Mann-Kader ein. Und der 30-jährige Sané womöglich auch im ersten WM-Spiel gegen Curaçao die von Karl hinterlassene Leerstelle rechts vorne.

Extrem bemüht und mit positiver Körpersprache ging Sané gegen die US-Boys zu Werke. Lange blieben seine Aktionen ohne Ertrag. Dann schlug er zu, als ihm 1:0-Schütze Kai Havertz den Ball perfekt auflegte. Völler lobte später: "Leroy hat gute Tempodribblings gehabt. Das ist seine große Qualität. Und er hat ein schönes Tor erzielt. So darf er ruhig weitermachen."

Auch Nagelsmann war "insgesamt zufrieden" mit Sané nach dessen 76. Länderspiel. "Er hat das Tor gemacht, das ist am Ende mit das Wichtigste, was ein Offensivspieler machen kann auf dem Feld." Einen Freibrief mochte der Bundestrainer aber Sané nicht ausstellen. "Wir haben mehrere Optionen."

Maximilian Beier, Jamie Leweling, Jamal Musiala, auch Havertz nannte er namentlich. "Wir sind ein gutes Team. Wir freuen uns riesig auf die WM und wollen angreifen", verkündete Sané. Das hätte auch Lennart Karl gewollt.