Bei der EM 2021, der WM 2022 und der WM 2024 traf "der begnadete Fußballer" (Völler) jeweils zweimal. Aber im Nationaltrikot steht das Tor für die Ewigkeit noch aus. Trotzdem ist die Wertschätzung im Kollegenkreis riesig.

Elfmeterschütze Nummer eins vor Kimmich

"Ich glaube, dass der Kai auch in diesem Turnier sehr wichtig sein wird für uns, weil er ein Super-Gesamtpaket mitbringt", sagte Kapitän Kimmich. "Kai ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben in Deutschland", ergänzte David Raum. "Er hat eine richtig gute Quote. Im Champions-League-Finale knipst er, auch gegen die USA knipst er direkt wieder. Er ist in einer Topverfassung."

Havertz ist - vor Kimmich - auch der Elfmeterschütze Nummer eins. Vier von fünf hat er verwandelt. Nur der Erste landete 2023 gegen Peru am Pfosten. Und darum äußerte Völler noch dieses: Kai ist ein erfolgreicher Elfmeterschütze - also in der nächsten Verlängerung hier brauchen wir ihn dann schon."