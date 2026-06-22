Jürgen Klopp arbeitet bei der WM als TV-Experte. Kloppo kann sich aber als langjähriger Erfolgstrainer in Nagelsmanns Gedanken hineinversetzen. Es sei "legitim", über eine Startelf-Rolle für Undav zu diskutieren. Nagelsmann aber sei dafür verantwortlich, "dass wir die Startelf pushen können in dem Moment, wo man müde wird". Da müsse man nachlegen können, das habe funktioniert.

Daraus folgert Klopp: "Mir würde kein Grund einfallen, warum man das ändern sollte. Wir konnten gegen die Elfenbeinküste auf einmal eine völlig neue Situation mit zwei Stürmern herstellen."

Ähnlich argumentiert Nagelsmann. "Du kannst sagen, warum soll ich seinen Flow jetzt brechen?" Undavs Einfluss auf Spiel und Ergebnis war beide Male sofort zu sehen - auch im Ergebnis. "Sobald die Räume ein bisschen aufgehen, ist er einfach super schlau im Bewegen. Jeder Spieler möchte natürlich von Beginn an spielen. Aber tief im Herzen, glaube ich, ist er auch ganz zufrieden, wie es gerade läuft, weil er da schon eine sehr tragende Rolle hat."

Selbst wenn Undav gegen Ecuador anfangen darf, könnte er danach im Sechzehntelfinale und möglichen weiteren K.o.-Runden wieder als Joker wertvoller sein. Dann kann es auch mal über 120 Minuten gehen - Power von der Bank wird dann noch bedeutsamer. Hinzu kommt: Hängt eine Mannschaft mal durch - wie Deutschland gegen die Elfenbeinküste anfangs der zweiten Hälfte - kann eine Undav-Einwechslung für einen Ruck im Team und auf den Rängen sorgen.

Ach, und noch eines: Als Joker kann ein Fußballer unsterblich werden. Frag nach bei Mario Götze, eingewechselt und Siegtorschütze im WM-Finale 2014 im legendären Maracanã-Stadion von Rio gegen Argentinien. In der Verlängerung.

Gibt es eine Kompromiss-Lösung gegen Ecuador?

Ja. Nach dem schon fixen Gruppensieg Undav einfach mal beginnen lassen: Liefert er auch dann eine Topleistung ab und trifft oder bereitet Tore vor, ist er auch eine Starter-Option für die Spiele danach. Läuft es nicht, bleibt er Joker.