Der Sportdirektor: Rudi Völler

Aufs Schlussbild am Ende der 65 Minuten dauernden Klopp-Präsentation durfte auch Rudi Völler. Der Sportdirektor war derjenige, der vor knapp drei Jahren Nagelsmann nach der Trennung von Hansi Flick als "Wunschlösung" zum DFB lotste. Nagelsmann musste nach dem WM-Flop in Amerika vorzeitig gehen.

Der 66 Jahre alte Völler darf dagegen seinen Vertrag bis zur EM 2028 erfüllen. "Er wird ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner sein, weil ich alles von ihm wissen möchte: wie die Abläufe sind und wie es früher gemacht wurde", sagte Klopp: "Das wird gut, da bin ich mir ganz sicher." Klopp hat den Spieler Völler einst "sehr bewundert". Er respektiere ihn - und will den Erfahrungsschatz von Völler nutzen. Der Ex-Teamchef springt für Klopp gleich mal am Montag auf dem Kongress der deutschen Fußball-Lehrer in Mainz als Gast ein.

Der künftige Sport-Geschäftsführer: Per Mertesacker

Einer der Weltmeister von 2014 soll in Zukunft beim DFB und im Team Klopp eine zentrale Rolle einnehmen. Per Mertesacker wird am 1. Januar 2027 als Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG die Nachfolge von Andreas Rettig (63) antreten, dessen Vertrag am Ende des Jahres ausläuft.

Der 41-Jährige genießt im internationalen Fußball einen guten Ruf. Der Verband war mit dem Ex-Nationalspieler, der bis zu diesem Sommer acht Jahre lang in London die Nachwuchsakademie des FC Arsenal leitete, "seit eineinhalb Jahren im Gespräch", wie DFB-Chef Neuendorf berichtete.

Sein künftiges Aufgabenfeld wird neben dem A-Team von Klopp auch die Frauen-Nationalmannschaft, die U-Teams sowie die Talentförderung umfassen. Und das alles "unter der Federführung von Per", so Neuendorf.

"Der deutsche Fußball verfügt über enormes Potenzial", äußerte Mertesacker in der DFB-Mitteilung. Er betonte explizit den Willen, "hart zu arbeiten". Bei der WM war er ebenso wie Klopp (MagentaTV) als Experte im Einsatz.

Künftig wird er de facto der Chef von Klopp sein. Und dessen Arbeit wird er auch als Experte einmal bewerten. Wie die dpa aus DFB-Kreisen erfuhr, werde Mertesacker vor seinem DFB-Einstieg beim Nations-League-Spiel Deutschland gegen Serbien am 1. Oktober in München ein letztes Mal am ZDF-Mikro im Einsatz sein.