Kimmich glaubt an dieses Mehrgenerationenteam vom 40-jährigen Neuer bis zum halb so alten Assan Ouedraogo. "Wir haben eine neue Mannschaft, wir haben neue Voraussetzungen." Kimmich will immer gewinnen. Aber es geht ihm zugleich auch "um die Art und Weise, wie wir auftreten. Die muss stimmen."

Die Menschen daheim sollen sich wieder mit ihrer Nationalelf identifizieren können. Dafür war das Torfest gegen Curaçao ein verheißungsvoller Start. Einer in seine letzte WM? Nein, eher nicht. "Ich habe auf jeden Fall Bock, noch ein paar Jahre für die Nationalmannschaft zu spielen", hat er im Vorfeld gesagt.

150 Länderspiele - die Matthäus-Marke im Kopf

Der Vielspieler, der selten verletzt ist, und kaum ein Länderspiel verpasst hat in den vergangenen Jahren, könnte durchaus Lothar Matthäus als deutschen Rekordnationalspieler ablösen. "Man jagt nicht diese 150 Länderspiele, wobei das schon eine Marke ist, die man im Kopf hat", gestand Kimmich offen.

In der Team-Hierarchie ist er ganz oben angekommen. Auch die Rückkehr von Ex-Kapitän und Bayern-Kollege Neuer, der Kimmich auch den Weltmeister-Titel (2014) voraus hat, ändert daran nichts. Kimmich sei "das Sprachrohr" des Bundestrainers, bemerkte Völler: "Jo hat einen sehr engen Draht zu Julian."

In Winston-Salem standen Bundestrainer und Kapitän am Tag der Ankunft nach dem ersten Training noch lange zusammen auf dem Platz und plauderten. Es war ein aussagekräftiges Bild. "Ich bin sehr froh, dass du mein Leader auf dem Feld bist. Führ die Mannschaft voran, führ sie idealerweise zum WM-Titel", äußerte Nagelsmann im Nominierungs-Video über Kimmich.