Fußball-Nationalmannschaft Der 57-Minuten-Knipser Undav mag nicht draußen sein

Der Bundestrainer und der Gute-Laune-Bär mussten sich zusammenraufen. Unvergessen ist, wie Nagelsmann an Matchwinner Undav nach dessen Joker-Siegtor beim 2:1 im März gegen Ghana in Stuttgart herumnörgelte. Ein paar Tage später griff Nagelsmann zum Handy und entschuldigte sich bei Undav.

"Der Bundestrainer hat eine Spielidee", sagt Undav: "Die bringt er auch an den Mann." Trotzdem sei er im Gespräch offen, nehme auch andere Ideen an. Nur die Startelf-Idee mit Undav findet Nagelsmann halt irgendwie nicht so gut.

Undavs Vorteil - Undavs Nachteil

Undavs Vorteil ist, dass er Stürmer spielen kann, aber auch hinter der zentralen Spitze. "Ich kann halt beide Positionen spielen." Undavs Nachteil ist, dass beim Bundestrainer Havertz vorne drin gesetzt ist. Und Musiala dahinter. Undav sieht sich in erster Linie als Stürmer. Mit 19 Toren war er die Nummer zwei in der Bundesliga hinter Bayern-Star Harry Kane (36 Treffer). "Gefühlt bin ich bester Torjäger geworden, weil Harry zählt nicht. Das ist unfair", scherzte Undav.

"Ich habe dieses Jahr gezeigt, dass ich auf der Neun die Dinger verwerten kann", sagte er selbstbewusst, als er in Winston-Salem auf dem DFB-Podium über sich sprach: "Deswegen glaube ich, dass meine Rolle die des Stürmers ist." Aber letztendlich sei ihm die Position wurscht: "Egal, wo ich reinkomme, mein Ziel ist es, Tore zu machen, ob auf der Neun oder der Zehn."

Am Ende stellt auch er sein Ego hinter den großen Traum zurück. Er will am 19. Juli den goldenen WM-Pokal in Händen halten. "Wenn ich sagen würde, ich will nur ins Achtelfinale kommen, wäre ich falsch hier. Jeder der Jungs hat das gleiche Ziel: Weltmeister zu werden." Übrigens: Am Finaltag wird Undav 30. Das Siegtor am Geburtstag, ob als Joker oder Startelfspieler, was gäbe es Schöneres?