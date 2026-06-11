Fußball-Nationalmannschaft Der 1000-Tage-Trainer Nagelsmann "trägt die Verantwortung"

Völler nennt es Charakterstärke: "Er stellt sich, obwohl er weiß, dass es dann auch ein bisschen holprig werden kann. So ist er halt, deshalb mag ich ihn ja auch so. Und deswegen werden wir auch eine gute Weltmeisterschaft spielen."

Auch in den USA bleibt Nagelsmann mutig. Er erklärt den jungen Nathaniel Brown (23) zur Stammkraft links hinten. Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlovic (22) bilden das zentrale Sechser-Duo, obwohl beide Turnierneulinge sind. Und hätte sich Lennart Karl (18) nicht verletzt, wäre er zum zweitjüngsten deutschen WM-Spieler geworden.

Historisch jung

Nagelsmann ist mit 38 Jahren der jüngste Bundestrainer in der deutschen WM-Geschichte. Er ist auch der jüngste der 48 Nationaltrainer beim XXL-Turnier. Aber unerfahren ist er nicht mehr. "Er macht es ja auch schon knapp drei Jahre jetzt. Er weiß, dass die ganze Nation natürlich auch gewisse Dinge hinterfragt", sagte Völler, der 2002 als DFB-Teamchef auch nur vier Jahre älter war.

Zwischen der Partie gegen den großen Außenseiter Curaçao und dem zweiten WM-Duell gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto feiert Nagelsmann in den USA ein Jubiläum. 1000 Tage wird er am 18. Juni im Amt sein.

An dieser symbolischen Wegmarke hatte nur Jupp Derwall bei der EM 1980 schon einen Titel gewonnen. Ein WM-Sieg gelang keinem im ersten Versuch, nicht Sepp Herberger, nicht Helmut Schön, nicht Franz Beckenbauer und auch nicht Joachim Löw.

Nicht nur Supertage

Ob jeder einzelne Bundestrainer-Tag ein Vergnügen gewesen sei, wurde er im Podcast "Spielmacher" von "360Media" gefragt. Auch die Antwort fiel ehrlich aus. "Nee, aber mehr Supertage als schlechte Tage. Ich glaube, nur Supertage gibt es nie. Insgesamt ist es ein ganz toller emotionaler Job, der jetzt im Sommer noch etwas ganz Großes bereithält", sagte er.

Nagelsmann, der einen Vertrag bis zur EM 2028 hat, hat Gefallen gefunden am wichtigsten deutschen Fußballamt. Die Arbeit, die ihm als Clubcoach in Hoffenheim und Leipzig und besonders beim FC Bayern München tägliche Aufmerksamkeit gab, tauschte er für die größtmögliche Bühne ein. In Winston-Salem fiel Nagelsmann kurz nach dem Freiheitsstatuen-Foto der Ball aus der Hand auf den Kopf. Dieses Missgeschick soll kein WM-Symbolbild werden.