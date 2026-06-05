Fußball-Nationalmannschaft Dem Franken Karl droht das WM-Aus

Jugend oder Erfahrung als WM-Faktor

Im Neuer-Hype gehen andere wichtige Personalfragen beinahe unter. Setzt Nagelsmann für den großen Titeltraum auf Jugend oder Erfahrung? Die Karl-Blessur könnte einen Strich durch die Rechnung machen. Leroy Sané (30) hat plötzlich wieder bessere WM-Chancen. Nathaniel Brown (22) hat sich hinten links ganz unbekümmert in die Startelf gespielt zulasten von David Raum (28).

"Wir Jungen sollen das allgemein hier ein bisschen reinbringen, einfach Unbekümmertheit, dass wir keinen Druck spüren und einfach frei aufspielen sollen. Ja, es läuft bis jetzt sehr, sehr gut. Und da wollen wir weitermachen", sagte der angeblich im Transfer-Flirt mit dem FC Bayern steckende Frankfurter Brown.

Auch in der Mittelfeldzentrale muss Nagelsmann entscheiden, ob Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlovic (22) wie zuletzt das Stammduo bilden. Leon Goretzka (31) wäre wieder außen vor. Harte Entscheidungen stehen an.

"Ich glaube nicht, dass am Ende die Namen zählen, wenn es darum geht, ein Turnier zu gewinnen. Sondern vielmehr geht es um den Zusammenhalt, den Spirit in der Mannschaft. Und deswegen ist für uns alles möglich", sagte Verteidiger Jonathan Tah zu allen Personalspekulationen.

Gastgeberrolle noch bekannt

Amerika sei "eine Top-Mannschaft", warnte Havertz. Den speziellen Druck, Turnier-Gastgeber zu sein, den kennen viele Spieler in Nagelsmanns Aufgebot noch von der Heim-EM 2024. Die US-Boys wollen ihren Fans etwas bieten. "Und deswegen wird es für uns ein guter Test sein, eine gute Probe fürs erste Gruppenspiel dann", sagte Havertz. Auch ohne Neuer und Karl.