Fußball-Nationalmannschaft: Das steht jetzt an für Nagelsmann Richtung WM

Leipzig - Bis März muss Julian Nagelsmann nach der famos gesicherten WM-Qualifikation auf die nächsten Länderspiele warten. Der Bundestrainer ist kein Freund dieser langen Auszeit, aber an Arbeit mangelt es ihm nicht.
Julian Nagelsmann reist für die Auslosung in die USA. Bis zu den nächsten Länderspielen plant der Bundestrainer viele Gespräche mit Club-Trainern. Welche Termine jetzt für die WM entscheidend sind.
"Die nächsten vier Monate haben viel mit Scouting, viel mit Gesprächen, auch mit Vereinstrainern zu tun, die alle natürlich ein Interesse haben, dass sie guten Fußball spielen", berichtete der Bundestrainer nach dem 6:0 gegen die Slowakei von seinem Programm.
Einer der wichtigsten Termine steht für Nagelsmann aber schon in gut zwei Wochen in den USA an. Dann erfährt er, gegen wen die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer in der Gruppenphase ran muss. Die Vorbereitung nimmt dann richtig Fahrt auf.
|Termin
|Ereignis
|Ort
|5. Dezember
|WM-Gruppenauslosung
|Washington
|ca. bis Jahresende
|Bekanntgabe WM-Quartier
|offen
|27. März*
|Testspiel, Gegner offen
|offen
|30. März
|Testspiel Elfenbeinküste
|Stuttgart
|Mitte Mai
|Bekanntgabe vorläufiger WM-Kader
|offen
|16. Mai
|letzter Bundesliga-Spieltag
|diverse
|23. Mai
|DFB-Pokalfinale
|Berlin
|ca. 25. Mai*
|Start Trainingslager
|vermutlich Herzogenaurach
|31. Mai
|Testspiel gegen Finnland
|Mainz
|Anfang Juni
|Abflug in die USA
|offen
|1. od. 2. Juni-Woche
|Testspiel in den USA, Gegner offen
|offen
|11. Juni-19. Juli
|WM-Endrunde
|USA, Mexiko, Kanada
* Termin noch nicht bestätigt