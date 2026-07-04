Fußball-Nationalmannschaft Das spricht für und gegen einen Verbleib von Völler beim DFB

Wer, wenn nicht Völler, steht für das System Nagelsmann, das krachend gescheitert ist. Die öffentlich zur Schau gestellte Vater-Sohn-Beziehung war anrührend. Aber sie war auch zu sentimental. Jede Maßnahme wurde gutgeheißen, hingenommen. Wider besseres Wissen oder aus Überzeugung? Egal.

Die Verdienste Völlers um den deutschen Fußball sind unbestritten. Sie bleiben auch - für immer. Keine Sorge. Auch in Zukunft werden alle den Gassenhauer "Es gibt nur ein' Rudi Völler" trällern, wenn Völler auftaucht. Doch jetzt müssen junge Kräfte ran. Klopp wird als Bundestrainer ziemlich sicher kommen. Ein Duo, 66 (Völler) und 59 (Klopp) Jahre alt, soll für Aufbruch stehen? Das haben die Fans nach dieser WM nicht verdient.

Wandel braucht frische Ideen, neue Perspektiven - und auch eine gute Portion Internationalität. Das Fußball-Ausland spielt in anderen Dimensionen. Und es gibt ja junge Leute, die bereit wären. Per Mertesacker (41) wird oft genannt, er hat die Jugendakademie von Englands Meister FC Arsenal geführt. Wie sollen die Weltmeister von 2014 Verantwortung übernehmen, wenn man sie nicht lässt. Auch Klopp könnte als Bundestrainer einen Input gebrauchen, der eine jüngere Perspektive einnimmt.