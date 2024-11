Kimmich will noch "ganz lange spielen", aber nur so lange, wie es "auf dem obersten Niveau" möglich sei. "Natürlich macht mir der Fußball schon sehr, sehr viel Spaß, aber ich habe nicht vor – ohne das böse zu meinen – in der zweiten oder dritten Liga das Ding ausklingen zu lassen", sagte Kimmich. "Das ist mein Ziel, auf Teufel komm raus meine Karriere in die Länge zu ziehen."