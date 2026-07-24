Fußball-Nationalmannschaft: Das sagt Bundestrainer Klopp und das steckt dahinter

"Ich werde jetzt hier keine Positionen verteilen oder sagen, wo einer nie wieder spielen wird oder wo er jetzt immer spielen wird."

Joshua Kimmich hinten rechts oder zentral? Auf diese Dauerdebatte möchte sich Klopp nicht einlassen. Schon gar nicht jetzt. Er wird Gespräche führen, schauen, was sinnvoll ist. Die Einzeldebatte um den DFB-Kapitän wird er lösen, wenn es Zeit ist. Nicht die individuellen Fragen sind von Belang. Sondern das System muss stimmen.

Da gab es auch schon Antworten: Viererkette, starke Flügel. Das sind die Prioritäten. "Spielen wird, wer sehr gut ist, Riesenbock hat und in dem Moment, wo er das Trikot anzieht, noch ein bisschen besser wird, so ins Fliegen kommt", sagte Klopp.

"Da fällt mir ein, die Bayern müssen sich keine Gedanken machen..."

Dieses kleine Späßchen gönnte sich Klopp. Er räumte damit mit dem plakativen Vorurteil auf, er werde ob seiner Vergangenheit Spieler von Borussia Dortmund oder RB Leipzig bevorzugen. Das wurde zuletzt spekuliert. Blödsinn. Der Bundestrainer wird auf die besten Spieler setzen. Und davon sind nun mal sehr viele in München.