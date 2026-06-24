Bekommt Woltemade auch gegen Ecuador keine Einsatzzeit, stellt sich die Frage, wann der Moment überhaupt noch kommen kann. Zumal die WM-Story so nett wäre. Quasi im Schatten der Skyline des Big Apple auf der anderen Seite des Hudson River in New Jersey ist "Big Nick", so sein Spitzname wieder da. Und zwar auf dem WM-Rasen - und nicht auf dem Federball-Acker im DFB-Quartier.