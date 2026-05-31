Fußball-Nationalmannschaft Das ist beim Finnland-Test für Nagelsmann wichtig

Das Teenager-Debüt

"Lenny", sagte Nagelsmann und sprach dabei von Lennart Karl, habe Schwung reingebracht bei der DFB-Elf. Der Lohn ist der erste Startelfeinsatz für den 18-Jährigen vom FC Bayern München. "Er kann zeigen, was er kann", sagte Nagelsmann. In einer Reihe mit Jamal Musiala und Florian Wirtz soll Karl bei seinem dritten Länderspieleinsatz wirbeln. Ist das auch ein Hinweis auf die WM-Rolle? Noch nicht. Die Konkurrenz ist groß. Leroy Sané, Jamie Leweling und auch Musiala können auf der Position spielen.