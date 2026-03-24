Fußball-Nationalmannschaft Das erhofft sich Kimmich bei der WM von Karl und Musiala

Herzogenaurach - Joshua Kimmich setzt für die WM im Sommer auf die besonderen Fähigkeiten seiner Bayern-Kollegen Lennart Karl und Jamal Musiala. Das Debüt des 18 Jahre alten Karl bei der Fußball-Nationalmannschaft verfolgt der Kapitän der DFB-Elf mit besonderer Freude. "Er ist einer, der aufs Feld geht und sehr, sehr mutig ist. Das ist eigentlich etwas, was ich als Spieler oder als Mitspieler immer liebe, wenn junge Spieler kommen und wenn die mutig sind, wenn die sich was zutrauen", sagte Kimmich bei der DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach.